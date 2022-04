Maisa e Yudi Tamashiro se despedem do ’Bom Dia - Reprodução

Publicado 01/04/2022 14:24

Chegou ao fim uma era no SBT. Na manhã desta sexta-feira (01) foi ao ar o último episódio do programa "Bom Dia & Cia", presente na grade da emissora há 28 anos. Com isso, Maisa e Yudi, apresentadores que já estiveram à frente da atração, fizeram homenagens nas redes sociais.

Maisa começou como apresentadora do "Bom Dia & Cia" em 2009, aos 7 anos de idade, e fez sua última participação no programa em 2013. Após saber do cancelamento, ela fez uma declaração emocionada: "Bom Dia & Cia é parte da história da TV brasileira e uma das fases mais especiais da minha vida! Me marcou não só como profissional, mas como fã. Gratidão eterna por fazer parte disso. 4002-8922 pra sempre".

No Instagram, a atriz e apresentadora foi além: "Para quem não sabe, o BD&C foi o meu primeiro programa favorito e o lugar onde descobri o amor por apresentar... Com certeza o Brasil vai sentir saudade desse programa tão especial", escreveu.

Outro que fez parte do programa e publicou uma bela homenagem foi Yudi Tamashiro. "Deixo aqui minha carta aberta de gratidão a esse programa que mudou a minha vida. Foram 10 anos apresentando todos os dias e vivendo experiências que eu nunca vou esquecer. Ali, não eram somente câmeras, diretores, produtores ou assistentes. Era uma família, era não, é. Carrego todos eles comigo, ganhei pessoas pra minha vida inteira", disse.

Silvia Abravanel, que era a atual apresentadora da atração matinal, ganhará um projeto aos sábados no SBT. A grade da emissora no período da manhã será alterada, agregando o Jornal Primeiro Impacto e um programa de compilado de vídeos intitulado "Notícias Impressionantes".