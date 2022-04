Patricia Poeta - João Miguel Junior/ TV Globo

Publicado 02/04/2022 12:06

Rio - Patrícia Poeta precisou ser afastada do comando do 'É de Casa', da TV Globo, deste sábado, após ser diagnosticada com pedra nos rins. A notícia foi dada por Ana Furtado ao lado de Thalita Morete, no início do programa. As duas desejaram melhoras para a jornalista.

“Quem deveria estar aqui com a gente também formando um trio de mulheres maravilhosas é a nossa querida Patrícia Poeta. Infelizmente, gente, ela está com pedra nos rins, foi surpreendida. Ela está se cuidando e está bem", começou Ana, que desejou uma boa recuperação para a amiga. “Então, Patrícia, um beijo muito grande para você e a gente deseja que semana que vem você esteja aqui com a gente firme e forte". “Quem deveria estar aqui com a gente também formando um trio de mulheres maravilhosas é a nossa querida Patrícia Poeta. Infelizmente, gente, ela está com pedra nos rins, foi surpreendida. Ela está se cuidando e está bem", começou Ana, que desejou uma boa recuperação para a amiga. “Então, Patrícia, um beijo muito grande para você e a gente deseja que semana que vem você esteja aqui com a gente firme e forte".

Em seguida, Thalita alertou: “Quando a gente fala de pedra nos rins é importantíssimo beber água. Já bebeu água hoje? Vai beber água". A esposa de Boninho reforçou: "E crise nos rins parece que é uma das dores mais intensas que a pessoa pode sentir. Então a gente está aqui na torcida para que você se recupere logo". Morete, então, finalizou o assunto. “Pat, boa recuperação. Volta logo".