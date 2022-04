Erick Bang e Rodrigo Mussi - Reprodução

Publicado 02/04/2022 16:24

Rio - Erick Bang, apresentador da Globonews, relembrou o acidente que sofreu em 2021 ao atualizar as informações sobre o estado de Rodrigo Mussi. O ex-BBB está internado após a colisão do carro de aplicativo em que ele estava com um caminhão, na madrugada da última quinta-feira (31).

fotogaleria Após a reportagem que trouxe novas informações sobre o estado do ex-BBB, o apresentador afirmou que está entre os 22 mil feridos em acidentes provocados por motoristas que dormiram ao volante entre 2014 e 2020, dado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, divulgado pela emissora.

"Eu faço parte desse índice dos 22 mil feridos. Há cerca de 1 ano sofri um acidente de trânsito, também estava em um carro de aplicativo, só que eu perdi a memória no momento do acidente. Não sei o que foi que aconteceu, só sei que um carro pegou de lado. E como o Rodrigo eu também não estava de cinto de segurança no banco de trás e isso é uma coisa que chamou muito minha atenção depois do acidente", contou.

Erick Bang ainda revelou que não ficou com sequelas do acidente. "Ainda bem que consegui voltar ao normal, fiquei só com uma cicatriz, mas a importância do cinto de segurança também no banco de trás, né? Que pode evitar muita coisa. E agora a gente torcendo também pela recuperação do Rodrigo", finalizou.

O acidente

O veículo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão graneleiro na madrugada da última quinta-feira (31). O ex-BBB foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi submetido a uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.

O último boletim médico divulgado pela família do gerente comercial informou que "Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé na sua recuperação!"