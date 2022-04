Marcos Mion atende pedido de Anitta e dança - Reprodução/TVGlobo

Marcos Mion atende pedido de Anitta e dança Reprodução/TVGlobo

Publicado 02/04/2022 18:39

Rio - Marcos Mion foi surpreendido durante o "Caldeirão" deste sábado (02). O apresentador recebeu um vídeo de Anitta pedindo para que ele dançasse "Envolver", single da cantora que chegou ao 1º lugar do Spotify Global na última semana.

fotogaleria

"Olha só, Mion, está todo mundo aí fazendo meu challenge de Envolver, literalmente todo mundo, tá? 1º lugar no mundo inteiro a minha música, mas agora faltou uma pessoa que no caso é você, eu quero ver você fazendo, querido. E eu quero depois estar aí nesse palco com você comemorando outras músicas", pediu Anitta.