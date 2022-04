Campeã do ’The Voice ’ - Reprodução/Gshow

Publicado 03/04/2022 16:17

Rio - A segunda temporada do "The Voice +" chegou ao fim neste domingo (03) e Vera de Maria Maga, de 61 anos, foi a campeã do programa com 34,86% dos votos. Representando o time de Toni Garrido, a participante interpretou a canção "Índia", famosa na voz de Gal Costa.

O programa começou com as semifinais, cada técnico escolheu um entre seus quatro candidatos para disputar a grande final. Ludmilla optou por Maurício Gasperini. Fafá de Belém escolheu Marcília de Queiroz Pinheiro. Toni Garrido levou para a final Vera de Maria Maga. Último a escolher seu finalista, Carlinhos Brown seguiu com Dionisya Moreira.

Vera de Maria Maga acabou levando a melhor e faturou o título de campeã da segunda edição do "The Voice +". A cantora de Petrolina (PE) ganhou R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.