Ana Maria Braga usa colar feito de medicamentos em protesto contra a alta dos remédiosReprodução

Publicado 04/04/2022 10:08

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o "Mais Você" desta segunda-feira com o hino do Palmeiras, que se tornou o campeão Paulista, em uma vitória por 4 x 0 contra o São Paulo. Mas, logo em seguida, Ana mostrou o colar que estava usando, feito de medicamentos. O acessório é uma forma de protesto contra a alta dos remédios.

"Apesar da alegria da vitória, não posso deixar de protestar contra o aumento do preço dos remédios. O aumento do preço dos remédios é o meu colar hoje. É um sinal de protesto ao nosso país. Quando você pensa que eu já usei tudo, agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo para uma população tão carente. Na última sexta-feira o governo federal autorizou o reajuste nos medicamentos que ficam até 10,89% mais caros. Aqui no Brasil, uma em cada dez pessoas consome cerca de cinco remédios simultaneamente", iniciou.

"A gente não tem saúde no país, então as pessoas precisam consertar o que não cuidaram ao longo da vida", disse a apresentadora.

"Cada um sabe de si, mas é uma pena que cada vez mais a gente se sente descontrolado nos nossos gastos domésticos", finalizou.