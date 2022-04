’Fantástico’ mostra imagens de Rodrigo Mussi pouco antes do acidente - Reprodução

’Fantástico’ mostra imagens de Rodrigo Mussi pouco antes do acidenteReprodução

Publicado 04/04/2022 11:33 | Atualizado 04/04/2022 11:49

Rio - O "Fantástico" deste domingo exibiu algumas imagens exclusivas do ex-BBB Rodrigo Mussi momentos antes de sofrer um acidente de carro, em São Paulo, na madrugada da última quinta-feira. Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo e sem cinto de segurança. Com a batida, ele sofreu um traumatismo craniano e passou por duas cirurgias no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Nas imagens exibidas pelo "Fantástico", Rodrigo aparece chegando no prédio de uma amiga chamada Key Alves após assistir a uma partida de futebol. Cerca de uma hora depois, ele aparece deixando o local e fazendo um movimento com o celular para pegar o carro do motorista de aplicativo. Key Alves é influenciadora digital e jogadora da seleção brasileira de vôlei.

"Temos uma relação de amizade grande, além de trabalho, anterior ao BBB e estamos todos focados em oração nesse momento delicado, emanando boas energias para a recuperação dele", disse Key. A reportagem também falou com os bombeiros que fizeram os primeiros socorros durante o resgate de Rodrigo, que chegou a ter uma parada cardiorrespiratória enquanto seguia para o hospital.

"Ele apresentava um nível de consciência abaixo do verificado em uma pessoa normal. A resposta dele verbal seria apenas sons e gemidos, a ocular não era reagente e a física também não tinha nenhuma resposta", disse um representante dos bombeiros. "Tanto diminuições da pressão e alterações de respiração quanto no funcionamento do coração acabam implicando na recuperação neurológica do paciente", afirmou o médico do Pronto Socorro de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas, Saul Almeida da Silva, em entrevista ao "Fantástico".



Um especialista neurológico também falou sobre a evolução do ex-BBB. "Geralmente, os dois, três dias após o acidente é quando você tem o maior inchaço, o maior edema no cérebro. Nesses dias o tratamento internsivo na UTI é muito importante“, disse. "A sedação, a intubação, manter o paciente sedado, permite que o cérebro se recupere de forma mais rápida e mais adequada. […] Depois de alguns dias a sedação é reduzida para conseguir avaliar o quadro neurológico do paciente", completou.