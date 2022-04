Fátima Bernardes - Reprodução/TVGlobo

Fátima Bernardes Reprodução/TVGlobo

04/04/2022

Rio - Durante o "Encontro" desta segunda-feira (04), Fátima Bernardes comentou o ataque de Eduardo Bolsonaro (PL) contra Miriam Leitão. O deputado federal debochou da tortura sofrida pela jornalista durante o Regime Militar.

fotogaleria "O nome da nossa colega aparece aqui por conta de uma postagem lamentável do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, que debochou da tortura que ela sofreu durante a Ditadura [Militar], quando estava grávida", esclareceu a apresentadora.

"A declaração do deputado causou declarações de repúdio no congresso. Miriam, eu queria que você recebesse o nosso apoio, nossa solidariedade, o nosso reconhecimento pelo trabalho que você faz para a garantia da democracia no nosso país. Importantíssimo! Quanto ao deputado, eu prefiro nem falar, não tenho o que comentar diante disso", concluiu.