Lourinho é o filho do Louro JoséReprodução / TV Globo

Publicado 06/04/2022 13:15

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta quarta-feira resolvendo uma pendência do programa de terça. A veterana de 72 anos finalmente conversou com seu "neto", o papagaio que apareceu nos Estúdios Globo afirmando ser "filho do Louro José". Na conversa com a apresentadora, o papagaio revelou que seu nome é Lourinho. "Minha mãe me chamava assim", disse a ave. Ana Maria, então, afirmou que seria preciso encontrar um nome artístico para ele e sugeriu Zezinho, que foi o nome enviado por uma telespectadora.

"Você me emocionou muito ontem e hoje, não tem como não lembrar do meu querido Louro José. Queria te dar boas-vindas", disse a apresentadora, que ainda não resolveu completamente a situação. Ela ainda vai conversar melhor com o papagaio para descobrir se ele realmente é filho de Louro José.

"Ele é menor que o Louro, não chega a metade do tamanho dele. Ele é um moleque ainda, e chegou aqui falando que é filho do Louro. Se isso for confirmado, ele é meu neto. Se eu fizer a conta aqui, ele é meu quinto neto", disparou Ana Maria, que também afirmou que o convidado precisou fazer um crachá para entrar nos Estúdios Globo, além de passar pelo teste da covid-19.

O novo personagem foi apresentado nesta quarta-feira, mas ainda não foi revelado quem é o intérprete do papagaio. O pai do Lourinho, Louro José, era vivido pelo ator Tom Veiga, grande amigo de Ana Maria, com quem a apresentadora teve uma parceria de 23 anos. Tom morreu aos 47 anos, em novembro de 2020, vítima de um AVC causado por um aneurisma.