Danilo Gentili e Maurício Meirelles - Reprodução/Instagram/Divulgação

Danilo Gentili e Maurício MeirellesReprodução/Instagram/Divulgação

Publicado 06/04/2022 21:39

São Paulo - Não foi somente a ida de Arthur Aguiar ao quarto secreto, após ser o mais votado no paredão falso do "Big Brother Brasil 22", que deu uma movimentada na internet nesta terça-feira (5), não. A troca de alfinetadas entre os humoristas Danilo Gentili e Maurício Meirelles também.

fotogaleria

Ao postar uma imagem da atual temporada do seu talk show, exibido nas noites de segunda da RedeTV!, com a legenda: "Direto do 'The Noite', palhaço Amendoim é o novo integrante do 'Foi Mau'", internautas debateram sobre o ocorrido, com alguns argumentando sobre a possibilidade de tudo ter sido encenação.

Com a repercussão, Meirelles fez questão de voltar ao Twitter para fazer uma nova publicação e esclarecer os fatos. "Sobre minha treta com o Danilo Gentili. Não houve traição. O integrante estava sem contrato e pedindo oportunidade para mim. Sou ético. Diferente de alguns", justificou.

Em resposta às provocações, Gentili afirmou: "Podia não ter [contrato], mas estava lá como membro esporádico. Ou seja, você viu no meu programa e quis roubar pro seu, o que dá no mesmo". Em seguida, acrescentou: "Você está completamente fudid* na minha mão. E esse gordo ingrato do cacet* nunca mais pisa no SBT".

Podia nao ter contrato, mas ele estava lá como membro esporádico. Ou seja, você viu no meu programa e quis roubar pro seu, o que dá no mesmo https://t.co/behYX2ISeW April 5, 2022

Você está completamente fudido na minha mão. E esse gordo ingrato do cacete nunca mais pisa no sbt https://t.co/xyMCsdy1HB April 5, 2022

A reportagem é de Marcelo Bandeira, do iG.