Faustão na Band - Rodrigo Moraes

Publicado 07/04/2022 19:52

Publicado 07/04/2022 19:53

fotogaleria

Rio - Um princípio de incêndio atingiu o estúdio do programa "Faustão na Band", na tarde desta quinta-feira (07), em São Paulo. De acordo com a nota divulgada pela assessoria da emissora, um ponto de faísca gerado por uma solda atingiu uma das cortinas e um foco de incêndio se iniciou no local.Parte da equipe que estava no estúdio precisou deixar o local às pressas. A Brigada de Incêndio controlou rapidamente a situação e nenhum funcionário ficou ferido. Não havia gravação programada para esta quinta-feira.