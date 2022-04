Rodrigo Bocardi mostra calça rasgada nos bastidores do ’Bom Dia São Paulo’ - Reprodução Internet

Publicado 08/04/2022 12:06

Rio - O apresentador Rodrigo Bocardi, que comanda o "Bom Dia SP", na TV Globo, mostrou no Instagram, nesta sexta-feira, que estava com a calça rasgada nos bastidores do noticiário. "Depois de começar a semana pulando da varanda pra conseguir sair de casa e chegar ao trabalho, natural terminar assim na sexta-feira, né?!", brincou o jornalista na legenda da imagem, em que aparece com o figurino danificado.

O jornalista, no entanto, não revelou o que aconteceu para ter ficado com a calça rasgada. Ainda assim, os seguidores se divertiram nos comentários. "Sensualizando nas redes sociais", ironizou uma pessoa. "Isso a Globo não mostra", disse outro internauta.