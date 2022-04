Alice Wegmann - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 16:26 | Atualizado 08/04/2022 16:59

Rio - Alice Wegmann anunciou o término de seu contrato fixo com a TV Globo após 11 anos, através do Instagram, nesta sexta-feira. Na publicação, a atriz disse que mudou sua relação com a emissora, agradeceu as oportunidades que lhe foram dadas e adiantou que está 'indo alcançar novos voos'.

"Cabem muitas vidas em 11 anos de TV Globo. Esse não é um post de despedida, é um post pra dizer que transformamos nossa relação. Sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Tô indo ali alcançar outros voos e ja já eu volto pra contar mais histórias junto com vocês. Foram 11 anos de parceria, 7 novelas, 4 séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Tô feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí!", escreveu ela.

Entre os trabalhos de Alice na Globo estão: 'Malhação' (2010), 'A Vida da Gente' (2011), 'Malhação - Intensa como a Vida' (2012), 'Em Família' (2014), 'Boogie Oogie' (2014), 'Ligações Perigosas' (2016), 'A Lei do Amor' (2016), 'Onde Nascem os Fortes' (2018) e 'Órfãos da Terra' (2019).