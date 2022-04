Glória Vanique entra na Justiça contra a Globo e pede equiparação salarial - Reprodução

Glória Vanique entra na Justiça contra a Globo e pede equiparação salarialReprodução

Publicado 11/04/2022 09:23 | Atualizado 11/04/2022 10:41

Rio - A jornalista Glória Vanique entrou com um processo contra a TV Globo na Justiça do Trabalho. A informação é do site "Notícias da TV". A repórter pede uma reparação e equiparação salarial em relação a colegas que também eram âncoras, como César Tralli e Rodrigo Bocardi. Glória Vanique foi coapresentadora do "Bom Dia São Paulo" e comandava o programa -- e também o "SP1" e o "SP2" -- nas folgas dos titulares.

fotogaleria

Ainda de acordo com o site, a jornalista argumenta no processo que exercia a função de apresentadora, mas não recebia um salário de acordo com o cargo. Protocolada no ano passado, a ação ainda não tem data para ser julgada.

Glória Vanique chegou à TV Globo em 2007 e recebeu salário de repórter por oito anos. Em 2017, ela recebeu uma melhoria salarial que seria relacionada ao cargo de "repórter chefe", que é como são denominados os jornalistas que podem ser aproveitados nos noticiários nacionais, como o "Bom Dia Brasil", "Hora 1", "Jornal Hoje", "Jornal Nacional" e "Jornal da Globo".

Glória Vanique costumava ocupar o posto de apresentadora no "Bom Dia São Paulo" durante as férias de Rodrigo Bocardi. Após a saída da jornalista da emissora, a casa optou por um revezamento no mapa de trânsito da cidade ao invés de deixar uma parceria fixa no posto. Luiza Vaz e Sabina Simonato têm se revezado no cargo.

Ainda de acordo com o "Notícias da TV", o processo corre no TRT-SP em segredo de Justiça. A jornalista não estipula um valor no processo, ela deixa a decisão para o judiciário com base nos elementos apresentados no documento. O processo de Adriana Araújo contra a Record, no ano passado, correu nos mesmos termos.

Na ocasião, a âncora saiu vencedora do processo e a Justiça ordenou o pagamento de R$ 500 mil. Procurada, a TV Globo confirmou a existência da ação, mas afirmou que não comenta casos sub judice. Glória Vanique também foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.