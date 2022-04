Maria Fernanda Cândido em ’Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore’ - Reprodução Internet

Publicado 11/04/2022 12:18

Após quase 4 anos de espera, a saga Animais Fantásticos, história que faz parte do consagrado universo de Harry Potter, ganha seu terceiro filme. "Animais Fantásticos - O Segredo de Dumbledore" será lançado nesta quinta-feira (14) e tem Brasil no elenco! A atriz Maria Fernanda Cândido, que dá vida à personagem Vicência Santos, a Ministra da Magia do Brasil, contou como conseguiu o papel na superprodução.

Ambientado nos anos 30, antes da história de Harry Potter, o longa mergulha da juventude de Dumbledore, explorando sua relação com Grindelwald, agora interpretado pelo ator dinamarquês Mads Mikkelsen. O elenco, que conta com nomes como Jude Law e Eddie Redmayne, volta ao set de filmagens de Hogwarts, trazendo ainda mais nostalgia à história.

As gravações aconteceram durante a pandemia, o que impediu que as gravações fossem feitas no Brasil, como era previsto. No entanto, a atriz Maria Fernanda Cândido representou o país na superprodução interpretando Vicência Santos, a poderosa ministra da magia do Brasil. Segundo ela, o papel que chegou de surpresa, ainda durante a quarentena.

Isolada na França com a família, Maria fez o teste para o longa de forma caseira, ainda sem saber qual era o filme. "Esses testes assim, para produções grandes, eles são confidenciais. Então, você não sabe o que que é. Eu não tinha alguém para contracenar comigo, não tinha nada. Eu pedi para os meus filhos fazerem a contracena, para o meu marido fazer a câmera com o celular", contou a atriz.

Quando conseguiu o grande papel, os filhos foram os primeiros a receber a notícia. Segundo ela, os jovens de 13 e 16 anos sempre reclamam quando ela precisa viajar para gravar, mas desta vez foi diferente. "Dessa vez foi: 'mãe, vai tranquila. Ficaremos muito bem'", relembrou em entrevista.

Vicência é uma personagem que pode modificar o rumo da história. Candidata ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, ela fará parte de uma eleição que vai interferir no mundo dos magos.