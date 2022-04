Dira Paes participou do programa ’Encontro’ - Reprodução/Internet

Publicado 12/04/2022 16:35

Rio - Dira Paes participou do "Encontro", da TV Globo, nesta terça-feira (12) para comentar o início da nova fase de "Pantanal", em que ela interpreta Filó, papel de Leticia Salles na primeira fase. No bate papo, a atriz falou sobre as dificuldades para reproduzir o sotaque característico da região.

fotogaleria "A gente fala de uma maneira diferenciada porque é um sotaque que mistura São Paulo, Goiás, Minas Gerais. É um sotaque difícil de fazer, é um sotaque que, no primeiro momento, parece para as pessoas que 'nossa, eles tão forçando'. Não. A gente conviveu com pessoas que falam dessa maneira", contou.

Dira Paes revelou que o elenco pretende se reunir para assistir a virada de fase no folhetim. "A gente chama de 'Pantaloud' o nosso encontro. Em alguns momentos durante a gravação, o elenco da primeira fase estava com o elenco da segunda fase. Era lindo de ver", disse.