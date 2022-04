Juliana Paes e Alanis Guillen vivem Maria e Juma Marruá no remake de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Juliana Paes e Alanis Guillen vivem Maria e Juma Marruá no remake de 'Pantanal'Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 16:34

Rio - Juliana Paes não escondeu a expectativa para a estreia da segunda fase de "Pantanal", nesta terça-feira (12). A atriz usou seu Instagram para compartilhar uma sequência de fotos em que aparece ao lado de Alanis Guillen, que assume o papel de Juma Marruá na superprodução da TV Globo, e aproveitou para elogiar a artista que vive sua filha na trama.

fotogaleria

"Filha linda!!! Chegou o dia, Alanis, todo o sucesso do mundo na 2ª fase de 'Pantanal'. Dividir cena com você foi uma troca incrível!!", declarou Juliana, na legenda da publicação. Nos comentários, Alanis retribuiu o carinho com uma mensagem para a atriz: "Onça mãe Maria. Marruá mais braba de todas! Sei nem dizer o tamanho da alegria que encheu meu peito essa troca, viver isso contigo! Meu Sol", escreveu a mais nova.

O capítulo de "Pantanal" desta terça-feira será marcado pela passagem de 20 anos da história e a chegada de novos personagens marcantes no remake do folhetim exibido originalmente pela extinta TV Manchete, em 1990. A segunda fase da trama mostrará o reencontro entre José Leôncio (Marcos Palmeira) e seu filho Jove (Jesuíta Barbosa), que cresceu no Rio de Janeiro. A novela ainda seguirá a vida de Juma Marruá após a morte de seus pais e seu relacionamento com Muda (Bella Campos).

Confira: