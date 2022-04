Natália toma café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução

Publicado 13/04/2022 10:34

Rio - Eliminada do "BBB 22" na noite desta terça-feira, Natália Deodado tomou o já tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta. Durante sua participação no programa, a manicure relembrou os momentos que viveu no reality show e negou estar apaixonada por Eliezer, com quem teve um affair na casa.

"É porque lá tudo é muito intenso. É uma visão muito pequena do mundo daqui de fora. Lá, era a única pessoa que eu tinha pra ter mais carinho, mais acesso, conversar melhor. Então, querendo ou não eu demonstrava mais isso, mas não tem nada de paixão. Paixão é uma palavra muito forte", disse Natália ao ser questionada se estava apaixonada pelo publicitário.

"Eu só curtia mesmo, mas não é algo que eu queira trazer aqui pra fora", completou. "Saiu, acabou?", perguntou Ana Maria. "É, acabou. A gente vai ter uma amizade linda aqui fora, a gente vai conversar e tal, mas amar não. A pagina virou, foram três meses presa numa casa com uma pessoa. Tivemos momentos de fragilidade, momentos que um apoiou o outro, mas agora eu quero construir minha vida profissional. Vamos dar oportunidade para as próximas figurinhas? Livre e desimpedida", disparou Natália.