Rodrigo Sant'Anna estreia o especial de comédia 'Cheguei!' na NetflixCamilla Maia/Netflix

Publicado 13/04/2022 12:02 | Atualizado 13/04/2022 12:03

Rio - O humorista Rodrigo Sant'Anna é a estrela do especial de comédia "Cheguei!", da Netflix. Na produção, o comediante fala sobre sua trajetória profissional e pessoal desde que morou no Morro dos Macacos, comunidade da cidade do Rio de Janeiro, até sua estreia na Netflix.

O comediante conta sobre passagens de sua própria vida e interpreta personagens excêntricos ao longo do show. Além do "Cheguei!", Rodrigo estreia nesta quarta a primeira sitcom brasileira da plataforma, "A Sogra que te pariu".