Bruna Marquezine vive a personagem Liz Lobato na série Maldivas - Rachel Tanugi/NETFLIX

Publicado 18/04/2022 07:00

Rio - Os amantes de séries, filmes e documentários vão ter muitos motivos para comemorar - e maratonar! - em 2022. A Netflix deu um spoiler das produções brasileiras que vão chegar à plataforma de streaming ainda este ano e anunciou obras que são ambientadas em vários cantos do país: tem comédia no sertão nordestino, série com música sertaneja do Centro-Oeste, documentário sobre o rap paulista e filme de ação no Paraná.

Entre os destaques, está a série "Maldivas", protagonizada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e Natalia Klein, que também é roteirista da trama. "'Maldivas' fala de um universo muito particular, que são esses condomínios de luxo na Barra da Tijuca, com tudo dentro. As pessoas não precisam sair de lá para nada. Seus moradores têm um senso de comunidade muito forte, sabem tudo da vida uns dos outros e vivem com uma falsa sensação de segurança. Mas e quando acontece um crime lá dentro?", adianta Natália sobre o enredo, em que Bruna Marquezine vive a personagem Liz Lobato, que vai tentar desvendar o assassinato da mãe.

Outra novidade é a estreia da cantora Giulia Be como atriz no filme "Depois do Universo". No longa, a talentosa pianista Nina (Giulia Be) é surpreendida por uma forte conexão com o médico residente Gabriel (Henry Zaga), enquanto supera os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo - o rim, no caso dela.

"Foi a minha primeira experiência atuando e eu sabia desde o começo que eu ia me entregar com tudo a essa personagem. Mas eu não tinha ideia do quão apoiada que eu ia ser por todo mundo, não só na Netflix, mas por todo mundo da equipe, pelo Henry, esse parceiro de cena maravilhoso... Eu tive que estudar (para fazer o papel), a gente foi em um centro de diálise para acompanhar os pacientes, tive a preparação de piano clássico, preparação para a gente conseguir passar essa mensagem de esperança que o filme tem. É um filme que mudou a minha vida, muita coisa começou a fazer sentido porque no fim do dia ele é um filme sobre amor", diz Giulia.

Uma grande aposta da plataforma é uma série de comédia, cujo nome ainda não foi revelado, com a influenciadora digital Ademara e a atriz Mel Maia. "Eu estarei na mais nova série da Netflix, interpretando a Marcely, uma digital influencer em início de carreira, que vai se meter em um monte de presepada porque ela não consegue segurar a famigerada língua. Sem filtro de verdade", explica Ademara.

"Já estou imaginando como a minha personagem vai sofrer com essa loucura toda. Eu vou ser a queridinha da mamãe, gênio da família, que apronta muito às escondidas e sempre que puder vou perturbar a vida da Marcelly porque irmã vocês sabem como é", diz Mel Maia sobre sua personagem.

A diretora Juliana Vicente está ansiosa para ver a recepção de seu documentário sobre o grupo Racionais MC's, formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. "É uma honra enorme poder contar a história desses caras. A gente consegue entender no dia a dia o que eles mudaram para toda a população preta, periférica. Até o momento em que eu fui conversar com eles, tinha pouca matéria, pouca entrevista dos caras em qualquer lugar. Você procurava e não achava nada. O dia que eles sentaram para falar comigo foi muito legal. Um esqueceu que tinha câmera, o outro disse que parecia que estava na terapia... A entrevista foi longa. Foi ali que eu entendi que na verdade aquilo seria um documentário", relembra.

Além disso, ainda serão lançadas as continuações de séries aclamadas como "Cidade Invisível", "Irmandade", "Bom dia, Verônica" e do filme "Ricos de Amor". Confira outras estreias abaixo:

Olhar Indiscreto: A nova série é um thriller psicológico marcado por grandes reviravoltas e pelo olhar feminino, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Quem conduz a história é Miranda (Débora Nascimento), uma voyeur incontrolável e hacker extremamente habilidosa. Sua rotina é espiar pela janela a vida de Cléo (Emanuelle Araújo), uma prostituta de luxo e moradora do prédio em frente.

O Cangaceiro do Futuro: Na nova série de comédia, Virguley (Edmilson Filho) é um cabra frouxo, enrolado e sem moral, que vive em absoluto perrengue em São Paulo e sonha em voltar rico para o Nordeste.

Só se for por amor: A série buscou no sertanejo sofrência a inspiração para contar uma história sobre corações partidos, sonhos, ambição e fama. Na trama, que se passa em Goiás, Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) são um casal apaixonado que decide criar uma banda, a Só se for por amor. Mas, assim que começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo. Ao seguirem rumos diferentes, a relação deles vai sofrer abalos, ao passo em que o grupo sairá em busca de uma nova vocalista. É quando surge a misteriosa Eva (Agnes Nunes).

Carga Máxima: No primeiro filme de ação brasileiro na Netflix, Roger (Thiago Martins) é um piloto de corrida de caminhão que começa a dirigir para uma quadrilha de roubo de cargas a fim de manter sua equipe. Uma vez dentro do crime, ele terá de lutar muito para sair.

Casamento a Distância: Na nova comédia romântica, Eva (Dandara Mariana) é uma executiva de sucesso decidida e pé no chão. Alex (Dan Ferreira) é brilhante e avoado, e sonha em criar games. Eles se amam de verdade. Mas, às vésperas do casamento, Alex se mete numa série de confusões enquanto tenta chegar a tempo para a cerimônia. Para se encontrarem diante do altar, Eva e Alex vão precisar fazer o impossível. E ainda terão que descobrir se foram mesmo feitos um para o outro.

Rodrigo Sant'Anna - Cheguei!: No especial de comédia 'Rodrigo Sant'Anna: Cheguei!', o ator e humorista Rodrigo Sant’Anna fala sobre sua trajetória profissional e pessoal desde que morou no Morro dos Macacos, comunidade da cidade do Rio de Janeiro, até sua estreia na Netflix. O comediante conta sobre passagens de sua própria vida e interpreta personagens excêntricos ao longo do show.