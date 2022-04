Ana Maria Braga abre exame de DNA dos papagaios - Reprodução/Gshow

Publicado 14/04/2022 11:16

Rio - Um mistério rondou o programa "Mais Você" na última semana após a aparição de um papagaio que garantiu ser filho de Louro José. O Lourinho ainda precisou lidar com a presença de um concorrente, Louro Mano, que afirmou também ser neto de Ana Maria Braga. Após a realização de um exame de DNA, ficou comprovado que Lourinho é o único filho de Louro José.

"Eu já sabia!", cantou o Lourinho. Depois da revelação, Ana Maria Braga pediu ajuda dos telespectadores para decidir o nome do novo membro da família, as opções são: Louro Mané, Louro Júnior e Lourito. "Para o nosso neto poder assumir a bancada do pai dele, ele precisa de um nome artístico, então, estou pedindo ajuda do pessoal de casa", disse a apresentadora. Para a alegria de todos, o outro papagaio acabou ganhando uma vaga na equipe de efeitos especiais da emissora.