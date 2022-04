Naiara Azevedo no ’Altas Horas’ - Reprodução/Gshow

Publicado 17/04/2022 12:28

Rio - Naiara Azevedo participou do "Altas Horas", da TV Globo, no último sábado (17) e analisou sua trajetória no "Big Brother Brasil 22". A cantora foi a terceira eliminada do reality show com 57,77% dos votos em paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.

"Eu sou muito grata pela experiência. Foi só positivo em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida, tanto pra minha carreira quanto pro pessoal. Só tenho gratidão pelo programa", confessou. A artista comentou o desafio de encarar o julgamento. "Primeiro tem que confiar no taco da gente. A gente, mais ou menos, se conhece. Quando me veio o convite, eu pensei 'por que não?'. Por que não me dar essa oportunidade e também a oportunidade das pessoas me conhecerem mais a fundo?", afirmou.

Naiara Azevedo ainda explicou que desejava ser conhecida pelas pessoas além do lado artístico. "A galera conhece em cima do palco, e a gente só mostra nas redes sociais o que quer mostrar. Mas por que não me mostrar sem filtro? Eu fui lá, deixei bem claro desde o início do programa que fui buscar isso. O meu prêmio era o coração das pessoas, e acredito que o saldo foi bem positivo", disse.