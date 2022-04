Roupa de Maisa Silva no ’Altas Horas’ vira meme - Reprodução Internet

Publicado 18/04/2022 09:37

Rio - A participação de Maisa Silva no "Altas Horas", no sábado, deu o que falar nas redes sociais. A apresentadora apostou em um modelito da grife italiana Miu Miu para a ocasião e os internautas ficaram espantados com a composição do look. Maisa usou uma camisa social azul, uma mini-saia bege, sapatos bicolor de salto alto e meias cinzas. A sobre posição das peças parece não ter agradado muito.

Em um dos memes, Maisa chegou a ser comparada com o personagem Joey, da série "Friends". "Meu Deus, que roupa é essa da Maísa?! Coisa estranha ou eu não entendo nada de moda?!", perguntou uma pessoa. "A Maisa tá parecendo meu tio indo viajar de avião com oito muda de roupa uma por cima da outra pra não pagar bagagem", disse outra pessoa.

A camisa social da apresentadora custa R$ 6 mil no site da grife e os sapatos bicolor, de couro envernizado, custam R$ 5.300.