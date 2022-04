Francisco Cuoco e Anthony Jr. - Reprodução

Publicado 18/04/2022 12:32 | Atualizado 18/04/2022 12:43

Rio - O ator Francisco Cuoco, de 88 anos, descumpriu pela segunda vez a ordem de fazer um exame de DNA para comprovar se é ou não pai do modelo Anthony Jr. A notícia foi exibida com exclusividade no "Domingo Espetacular", da Record TV, neste final de semana.

O veterano deveria ter comparecido a um laboratório para fazer o exame na última quinta-feira, mas não esteve no local. De acordo com o "Domingo Espetacular", com essa segunda ausência, o ator pode ser definido como pai à revelia. Cuoco ainda pode recorrer.

Anthony Jr. tenta descobrir se Francisco Cuoco é seu pai há quatro anos. Ele não tem provas da paternidade, apenas uma foto em que o ator aparece ao lado de sua mãe, Neila. Ela teria dito a ele que o ator é seu pai. Após a segunda ausência, Francisco Cuoco não quis se pronunciar sobre o assunto.