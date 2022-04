Fátima Bernardes comenta recuperação após cirurgia - Reprodução

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes deve ter seu salário reduzido com a mudança na grade de programação da TV Globo. A informação é do colunista André Romano, do "Observatório da TV". Atualmente, Fátima está à frente do "Encontro", que é um programa diário. Mas, a partir de julho, ela vai comandar o reality show "The Voice Brasil", que é semanal. O "Encontro" ficará sob o comando de Patrícia Poeta.

Com a mudança para o "The Voice Brasil", Fátima Bernardes deve passar a receber um salário de R$ 400 mil. Hoje em dia, o salário da apresentadora é de R$ 1,5 milhão. Além dos R$ 400 mil mensais, a apresentadora também deve receber uma porcentagem de publicidade, o que representará um aumento significativo nos ganhos mensais.