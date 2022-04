Gustavo toma café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução

Publicado 20/04/2022 10:55

Rio - Gustavo foi eliminado do "BBB 22" nesta terça-feira e tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta. Durante o bate-papo, o ex-brother contou que não esperava deixar a casa no paredão contra Eliezer e Paulo André. "Primeira noite fora da casa acho que ninguém dorme bem, não. Fica remoendo. Só vou dormir bem acho que hoje a tarde ou amanhã, vai demorar um pouquinho pra entrar no fuso real. Eu tenho plena consciencia que meu papel no jogo foi muito mais importante do que meus adversarios que permaneceram na casa", afirmou.

O ex-BBB também falou sobre o comportamento de Arthur Aguiar e disse que o ator gosta de se isolar. "Ele se isola dos outros e depois fala que está sozinho. Ele mesmo provoca", disparou Gustavo ao assistir a uma cena em que ele, PA, Scooby e DG falavam sobre votos. "Nessa conversa ele tenta pintar algo como se eu e os outros meninos tivéssemos combinado de se juntar e votar nele. E não foi, criamos critério de escolha para a hora de votar entre si", afirmou.

Gustavo contou que torce para que PA seja campeão, mas também revelou que não acha que isso vai acontecer. Para ele, a torcida de Arthur está se juntando para tirar os mais fortes. "Tem uma torcida que ta tirando os personagens fortes do jogo e o Eli vai ficar até a final", disse o ex-BBB.

Durante o programa, Ana Maria mostrou para Gustavo uma cena em que Laís diz que vai se aproximar dele apenas para usá-lo. "Fui usado! Mas eu gostei de ter sido usado, hein? Se precisar, use e abuse", brincou o ex-BBB, que levou tudo na boa. Ele revelou que deve reencontrar Laís em breve e que provavelmente passará o Carnaval com ela.