Gardênia Cavalcanti estreia em novo formato do 'Vem Com a Gente', na Band - Divulgação

Gardênia Cavalcanti estreia em novo formato do 'Vem Com a Gente', na BandDivulgação

Publicado 23/04/2022 19:08

Rio - Gardênia Cavalcanti se prepara para surpreender o público com o novo formato do "Vem Com a Gente", que estreia na próxima segunda-feira, dia 25, na Band Rio. O programa vespertino passa a ser ao vivo e traz quadros reformulados, introduzindo ainda mais interatividade e informação à atração comandada pela apresentadora, que também assina a coluna 'D Mulher, no DIA.

Agora em formato de revista eletrônica, o "Vem Com a Gente" segue com a missão de levar entretenimento ao telespectador desde sua estreia no início do ano passado: “Quando todo mundo estava precisando de entretenimento, em um momento tão difícil em que vários programas estavam saindo da televisão, nós estreamos. Agora, depois de um ano, estaremos ao vivo, mostrando toda a nossa personalidade”, declarou Gardênia.

A partir desta segunda-feira, o programa também contará com participações do Jornalismo da Band, no quadro “Direto da Redação”. Além disso, as redes sociais chegam com peso, enquanto o público ganha mais voz pelas interações no Instagram com a página oficial do vespertino, monitorada pela atriz Luana Oliveira.

O influenciador Dudu Glamour assume a responsabilidade de levar algumas fofocas básicas, com muito bom humor, no “Tô de Olho". O quadro vai ao ar toda segunda, quarta e sexta-feira com notícias do mundo

dos famosos. O influencer Theodoro também se junta ao time dando conselhos e respondendo perguntas do público, toda segunda-feira, através da hashtag "#VemComAGenteNaBand".

E a apresentadora do programa não ficará só no estúdio! No “Carona da Beleza”, Gardênia Cavalcanti visitará visitará bairros do Rio de Janeiro e, em cada um deles, escolherá uma mulher sortuda que ganhará um banho de loja e beleza. Já o “Me Escuta, Gardênia” será um microfone aberto aos telespectadores, que poderão interagir direto com a colunista, seja em uma rua carioca ou através de um filtro nas redes sociais.

O “De Olho na Saúde” retorna ao programa em nova fase, toda terça-feira, quando um médico de uma

especialidade vai tirar dúvidas ao vivo. O quadro trará desde respostas sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento de doenças, até dicas de beleza e bem-estar.

Fechando a semana, a "Agenda Cultural" será o quadro de todas as sextas-feiras, com dicas de programação e até promoções especiais para o público do "Vem com a Gente". O cenário da atração é assinado pelo

cenógrafo Douglas Nogueira. O programa ao vivo será exibido para todo o estado do Rio de Janeiro através da Band Rio e para todo o Brasil e mundo através do canal do “Vem com a Gente” no YouTube da Band Rio.