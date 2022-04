Felipe Neto defende ex-namorada, que ficou em terceiro lugar no ’Big Brother’ de Portugal - Reprodução Internet

Felipe Neto defende ex-namorada, que ficou em terceiro lugar no ’Big Brother’ de PortugalReprodução Internet

Publicado 25/04/2022 09:39

Rio - Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, ficou com o terceiro lugar no "Big Brother" de Portugal. O youtuber usou os Stories, do Instagram, para mostrar sua indignação com a classificação da ex, com quem terminou o relacionamento em dezembro do ano passado. Eles ficaram juntos por cinco anos.

fotogaleria

"Desculpa, mas nem a pau. Era a maior jogadora, era a favorita, vencia todas as enquetes. E ficou em terceiro lugar? Não me desce. Bruna foi disparado a vencedora maior desse programa", disse o youtuber, que desde o começo do reality show já havia dito que torceria para a ex.

Bruna Gomes perdeu a disputa para Marco Costa e Bernardo Souza.