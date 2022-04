Eliezer toma café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução

25/04/2022

Rio - Eliezer foi eliminado do "BBB 22" na noite deste domingo e, como já é tradição, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda. Durante o bate-papo, Eliezer falou sobre sua trajetória no jogo, sobre seu "romance" com Natália e sobre a polêmica risada de "porquinho".

"Eu não sei pontuar quando começou, ela simplesmente vem. Não consigo forçar, simplesmente sai", disse Eliezer sobre a risada. Ele também explicou porque em determinado momento parou de rir desta forma.

"Acho que ela foi mais presente no início do programa porque eu estava leve, confortável. Quando a coisa muda e o jogo vira mais de sobrevivência e estratégia, e nossas questões internas começam a acontecer, eu começo a entrar em uma tensão. Lá dentro, tem um peso muito grande nas costas, parece que estamos sempre carregando um guindaste. Talvez os únicos momentos que eu tinha pra respirar eram as festas", afirmou.

Ana Maria Braga mostrou para Eliezer um vídeo em que Natália aparece dizendo que não está apaixonada por ele. "A minha relação com a Natália começou sem um entender o lado do outro. Teve um momento que a gente conversou e nos tornamos amigos. Estávamos juntos como amigos, como pessoas que se ajudaram. A gente nunca teve nenhuma expectativa sobre aqui fora. Passou da porta pra fora a gente não sabia o que ia acontecer", disparou.



"Eu tenho um carinho imenso pela Natália, ela me ajudou muito, foi muito bom ter tido essa troca lá dentro, independente do que tenha acontecido. A gente vai se encontrar, vamos ver o que vai dar, vamos ver se ela vai querer olhar na minha cara", brincou.