Silvio SantosReprodução / SBT

Publicado 25/04/2022 19:33 | Atualizado 25/04/2022 21:58

O apresentador Silvio Santos anunciou que voltará a gravar seu programa no SBT, após oito meses longe da TV. A previsão é que isso ocorra já nesta terça-feira (26), e ele não deve mais contar com a companhia de sua filha, Patrícia Abravanel, que tinha ficado responsável pela apresentação do programa durante sua ausência. As informações são do NaTelinha e foram confirmadas pela assessoria de imprensa da emissora.

O dono do SBT está afastado do Programa Silvio Santos desde agosto de 2021, quando foi diagnosticado com covid-19.