Ivete Sangalo com o campeão, David JúniorMauricio Fidalgo / TV Globo

Publicado 27/04/2022 07:00

Rio - No início de janeiro, Ivete Sangalo assumiu um compromisso e tanto: comandar a segunda temporada do reality show musical "The Masked Singer Brasil" aos domingos, um dos dias mais disputados da programação na televisão brasileira. No último dia 24, a atração teve sua grande final, que consagrou o ator David Junior, o Dragão, como campeão. Agora, Ivete comemora o sucesso da temporada e a sensação de dever cumprido.

"Desde que comecei a ser a capitã do programa, eu me surpreendo com tudo o que criei na minha cabeça sobre como ele poderia ser. Um programa divertido, com as fantasias, onde a curiosidade é o grande barato, onde há expectativa de quem possa estar atrás da máscara. A minha surpresa foi ver muitos sonhos realizados naquele palco", afirma a apresentadora, que também fala sobre o diferencial da versão brasileira do reality.

"Um caráter da nossa versão brasileira é o quesito emoção. Porque os discursos e as revelações dos mascarados engrandeceram o programa. Além de eles trazerem a performance, a alegria e a diversão, trouxeram um lado da experiência que a gente não contava... Uma unanimidade dos comentários dos participantes é a experiência positiva que a fantasia trouxe, como a possibilidade de ser e viver coisas que tinham o receio de experimentar. Eu, como artista, enxergo que isso vai além do entretenimento. E, de verdade, fui tocada muitas vezes. Eu, os jurados, a plateia e o povo brasileiro", completa.

Dragão

Campeão da temporada, o ator David Junior emocionou os jurados com a performance de "Sangrando". Para ele, umas das maiores recompensas é saber que sua filha, Amora, vai se orgulhar de sua atuação do programa. "Participar do 'The Masked Singer' foi um misto de emoções. Eu respiro música desde que eu nasci praticamente e poder estar no palco é indescritível. Eu queria me desafiar. E amei ser o Dragão, acho ele muito fofo e cheio de carisma", garante o ator. "Eu estou eternizando um lugar. Eu sei que minha filha vai ver isso daqui uns anos e só isso já é um presente".

David relembra o momento em que recebeu o convite e do receio em aceitá-lo. Mas ele se apoiou no fato de estar mascarado para encarar o desafio. "A minha família é de músicos. Eu fui criado dentro de igreja evangélica, então tem tantas pessoas da minha família já nesse meio que eu achava que isso não era para mim. Eu gosto muito, mas pegar o microfone para cantar, não sei se isso é para mim. Quando veio a oportunidade do The Masked, eu falei ‘beleza, vou estar mascarado mesmo, ninguém vai saber que sou eu".

Leoa e Camaleão

Thiago Fragoso, o Camaleão, ficou com o segundo lugar e brilhou com a performance de 'I Don't Wanna Miss a Thing', do Aerosmith. “Eu tenho essa postura como artista que eu nunca vou entrar pra fazer uma coisa pela metade, que eu vou entrar e deixar 100%”, afirma o ator.

“O programa passa para mim uma coisa lúdica muito forte. Quando fui convidado para fazer, fui rever a primeira temporada que eu já tinha visto e ficou muito claro que a fantasia, na verdade, é uma libertação para a gente que assiste. A gente embarca completamente naquilo que está vendo”.

Lucy Alves, a Leoa, acabou na terceira posição com a performance de "Luar do Sertão / No Rancho Fundo" e concorda com Thiago. “Sem dúvidas é um dos programas mais divertidos que já fiz nos últimos tempos. Foi uma oportunidade de brincar e me descobrir, um desafio muito massa! Eu saí de lá muito diferente. A Leoa está em mim!”.