Netflix renova 'A Sogra Que Te Pariu' para uma segunda temporadaDivulgação/Netflix/Helena Barreto

Publicado 27/04/2022 18:04

Rio - Depois de uma estreia bem-sucedida na Netflix, a série "A Sogra Que Te Pariu" foi confirmada para ganhar uma segunda temporada. Estrelada por Rodrigo Sant'Anna, a comédia fez história como a primeira sitcom brasileira produzida pela gigante do streaming. Com trama baseada na vida real do humorista, a produção chegou ao sexto lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa no serviço.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (27) nas redes sociais da Netflix e animou os fãs da série. Enquanto isso, Rodrigo, que dá vida à protagonista dona Isadir, recebeu a notícia durante um evento de inovação realizado no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado em seus Stories do Instagram, o comediante não segura as lágrimas após descobrir que "A Sogra Que Te Pariu" foi renovada pela plataforma de streaming.

"Cara, é muito difícil de sair do morro e chegar até aqui, vocês não tem ideia. É muita vitória, obrigado", declarou o ator, após ser surpreendido com a notícia dada diretamente pela vice presidente de conteúdo da Netflix Brasil, Elisabetta Zenatti.

Em "A Sogra Que Te Pariu", Rodrigo Sant'Anna interpreta dona Isadir, uma professora aposentada e moradora do Cachambi, na Zona Norte do Rio. A trama mostra o que acontece quando Isadir decide se mudar para a mansão do filho na Barra da Tijuca e as confusões que se desenrolam a partir dessa convivência.