Carlo Porto vive Saul na série bíblica 'Reis', da RecordTVBlad Meneghel / Divulgação

Publicado 28/04/2022 10:36 | Atualizado 28/04/2022 10:36

Rio - A série bíblica "Reis", que conta a história dos reis do povo hebreu, entrou em sua segunda fase nesta semana. O ator Carlo Porto estreou no papel do protagonista Saul, o primeiro rei de Israel. O personagem de vida pacata, agrícola e familiar tem uma reviravolta quando é ungido pelo profeta Samuel e se torna o líder do povo.

"Saul era um homem do campo, pai de seis filhos, com uma vida bem tranquila até se tornar rei. Tem certa dificuldade na liderança por ser um homem inseguro e a princípio não ser muito próximo de Deus", comenta Carlo. Com uma carga dramática forte, Saul é um personagem complexo com muitas camadas, o que dá a oportunidade para o ator mostrar sua arte com muita intensidade.

Como esse rei esteve envolvido em muitas conquistas territoriais, cenas de batalhas é o que não faltam. A preparação física do elenco foi feita com um grande foco para o manuseio de armas da época: lanças, arco e flecha e espadas.

“A preparação desse personagem foi muito bacana, gostei muito deste processo. Este é um grande projeto, que exige muito de nós atores, o que me estimula bastante. O texto é fluido e com um arco dramático muito forte”, afirma o ator.