Arthur Aguiar no ’Mais Você’ - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar no ’Mais Você’reprodução da TV Globo

Publicado 28/04/2022 13:58

Rio - O "Mais Você", que recebeu nesta quarta-feira o vencedor do "BBB 22" Arthur Aguiar, e o "Encontro", com parentes dos finalistas da temporada, registraram recordes no Rio e em São Paulo, impactando positivamente toda a faixa matutina (6h às 12h), que teve a melhor taxa de participação do ano nas duas praças (40% em SP; 51% no RJ).

fotogaleria

O "Mais Você" registrou as maiores audiência e participação desde o café da manhã com a campeã do "BBB 21" Juliette (SP – 14 aud e 45% de participação; Rio – 17 aud e 51% de participação). Já o "Encontro", marcou 10 pontos de audiência e 33% de participação em SP, e 14 pontos de audiência 43% de participação no Rio.