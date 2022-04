Silvio Santos voltou a gravar seu programa - Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 17:39

Rio - Patrícia Abravanel compartilhou nesta quinta-feira (28) um vídeo dos bastidores do retorno de Silvio Santos as gravações de seu programa no SBT. No registro divulgado no Instagram, o apresentador aparece interagindo com a plateia e seus assistentes Liminha e Roque.

fotogaleria "Tenho a impressão que vocês iam me confundir com o Celso Portiolli. Entre mim e o Celso Portiolli nem precisamos comparar que eu sou muito mais bonito!", brincou Silvio. Liminha, que estava ao lado do apresentador, entrou no clima descontraído. "Quando vocês chegaram vocês viram os artistas?", questionou a plateia. "Não", ouviu como resposta. "Como não viram? Estavam todos pendurados na parede", brincou.

A filha de Silvio Santos comemorou o retornou do apresentador ao programa dominical. "Domingo promete muita alegria! Impressionante como Silvio Santos se reinventa. Inacreditável que no auge dos seus 91 anos ele se levanta como um gigante pronto para 'transpirar' sua alegria única e personalidade singular. Todos com muita saudade!!! Que vida inspiradora. Você é MUITO amado!", escreveu.