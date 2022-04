Fabiana Karla - Reprodução/Instagram

Fabiana KarlaReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 20:49

Na noite desta quinta-feira, a Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, anunciou que a atriz e humorista Fabiana Karla é sua mais nova contratada. Ela assinou com a empresa um acordo de first look.

Esse tipo de contrato prevê que Fabiana precisará apresentar suas próximas produções primeiro para a companhia. Se não for aceito, aí sim a humorista pode levar para outras empresas do ramo.

Já o seu contrato com a Globo passa a ser por obra, após 16 anos de exclusividade.