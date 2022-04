SBT - Bruno Silva

SBTBruno Silva

Publicado 28/04/2022 22:16 | Atualizado 28/04/2022 22:17

O SBT apostou em uma estratégia diferente para definir sua próxima novela. Promevou uma enquete em seu site para que o público escolhesse.

As novelas estrangeiras transmitidas nas tardes da emissora vem fidelizando o público por anos, superando inclusive as produções da emissora. Visando a continuação desse legado, o SBT espera que seus telespectadores escolham entre três produções já exibidas. Isso vai contra as expectativas do público, que esperava uma novela inédita.

A mais votada entre "Cuidado com o Anjo" (2008), "A Dona" (2010) e "Um Caminho Para o Destino" (2016) será a escolhida para retornar em breve às tardes da emissora.