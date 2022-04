Tadeu Schmidt participa do Encontro - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 12:23 | Atualizado 29/04/2022 12:29

Rio - Tadeu Schmidt participou do programa 'Encontro com Fátima Bernardes', da TV Globo, nesta sexta-feira, e falou sobre a emoção de apresentar o 'Big Brother Brasil 22'. Ele, que substituiu Tiago Leifert no comando do reality, ainda confessou que sentiu medo em sua estreia na atração.

"Qual era sua expectativa ao aceitar o convite para apresentar o programa?", perguntou Fátima. Tadeu, então, respondeu: "Tinha a expectativa de fazer uma coisa que era bacana, que não tivesse uma rejeição, que não fosse assim: 'Caramba, como foi ruim o Tadeu', 'Como o Tadeu mandou mal'. Eu tinha medo mesmo, porque a gente vinha de dois apresentadores, os maiores da televisão ( Tiago Leifert e Bial), então, eu tinha a responsabilidade de fazer bem. Eu queria fazer bem. Não queria ser odiado, cancelado".

Em seguida, Tadeu falou sobre o carinho que tem recebido do público. "O resultado foi tão maior que qualquer coisa que pudesse imaginar, foi tão legal. Nunca recebi tanto carinho, tanto amor, das minhas queridas bbbs, dos meus queridos bbbs e do público", comentou.

Ao ver seu discurso na final do programa, o apresentador se emocionou. "Não aguento mais chorar, Fátima. Os discursos tinham características diferentes, eu queria que eles não fossem iguais. No começo tinha aquilo de dar informação pras pessoas, depois, tinha a coisa do suspense. E tinham situações bacanas que a gente precisava falar e que eu precisava de tempo e focar em determinada pessoa pra falar dela, era a última chance, porque ela estava saindo. A minha preocupação era sempre mostrar a importância daquela pessoa, o carinho por todos era enorme".

Além de Tadeu as comadres, Linn da Quebrada, Natália Deodato e Jessilane Alves também participaram do programa.