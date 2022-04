Após sucesso do 'Big Terapia' no 'BBB 22', Paulo Vieira estreia novo quadro no 'Fantástico' - Reprodução

Publicado 29/04/2022 16:57

Rio - Mesmo com o fim do "BBB 22", Paulo Vieira não vai deixar a telinha dos brasileiros tão cedo. Após analisar os participantes do reality show no "Big Terapia", o humorista de 29 anos estreia no "Fantástico" com o quadro "Avisa Lá Que Eu Vou", neste domingo, dia 1º. A atração será uma versão reduzida do mesmo programa que chega ao GNT na próxima terça-feira, 3.

O projeto consiste em entrevistas que Paulo fará em dez cidades do interior, revelando histórias de pessoas que o Brasil inteiro precisa conhecer. Na estreia, o humorista conversa com ninguém menos que sua mãe, dona Conceição, em Natividade, no Tocantins. “Eu queria muito começar esse programa no lugar de onde eu vim. Mas como eu não vim de Natividade, eu trouxe o lugar de onde eu vim pra cá. Por isso, a primeira pessoa com quem eu vou conversar é minha mãe", explica o comediante, que nasceu em Goiás, mas se mudou para o Norte ainda criança.

“Lembrei de quando você era pequeno e gostava de se sentar na porta, com um ano e meio”, contou dona Conceição, revelando a origem do talento de Paulo. “O povo passava e eu começava a entrevistar o povo. Esse programa vai ser isso”, acrescentou o humorista.

“É uma mistura de programa de entrevistas, com programa de viagem, só que a gente não viaja para lugares. A gente conhece a história e as vivências das pessoas. O ‘Avisa Lá Que Eu Vou’ tem muito afeto, com olhar muito amoroso para o povo brasileiro. Fala de onde eu vim, das coisas que eu acredito, o tipo de Brasil que eu penso e quero ver na TV”, completa Paulo.