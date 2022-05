Alinne Prado e Eri Johnson se unem como apresentadores do 'Bom Dia Você', que estreia hoje - Divulgação/Alexandre Genga

Publicado 02/05/2022 07:00

Rio - A RedeTV! inicia uma nova fase em sua programação matinal, hoje, com a estreia do ‘Bom Dia Você’, apresentado por Eri Johnson e Alinne Prado. O novo programa de variedades será transmitido ao vivo, de segunda à sexta, entre 10h e 12h, com um formato que reúne informação, entretenimento e culinária. A dupla de apresentadores chega para comandar a faixa de horário ocupada até então por Claudete Troiano com o ‘Vou Te Contar’, que passa a ser exibido logo após a nova atração da emissora.

Em entrevista ao DIA, Alinne e Eri explicam que o objetivo do ‘Bom Dia Você’ é levar aos telespectadores temas relevantes da atualidade, mas com um olhar leve e descontraído. “O programa vai refletir a forma de ser dos brasileiros: alto astral, amor e gratidão! Queremos que o público se sinta acolhido por nós e que o pessoal de casa receba também a energia positiva do ‘Bom Dia Você’!”, declara a ex-apresentadora do ‘TV Fama’.

“[O programa] será recheado de matérias, informações, lazer, esporte e culinária. Tem tudo o que você conseguir imaginar que possa ter em um programa. Vamos mostrar tudo que o público, principalmente o da manhã, gosta. Só que de uma maneira diferente, com o nosso jeito, humor e irreverência”, completa Eri.

O ator ainda explicou que entender o perfil dos telespectadores foi importante para sua decisão de aceitar o convite para comandar a atração ao lado de Alinne: “Quando me reuni com a Juliana [Algañaraz, diretora artística da RedeTV!], ela me disse assim: ‘Eri, vou te fazer um convite e não vou aceitar não como resposta, porque já pesquisei e vi que o seu público é matinal. São as donas de casa que te acompanham através das novelas, dos programas que você dá entrevista, participa’. Ela me fez uma proposta tão irrecusável, porque não passava pela minha cabeça que esse era o público que sempre me prestigiou. Então eu já respondi: ‘Topo!’”, relembra.

Para Alinne, que tem passagem pela Globo e pela Record, o segredo do ‘Bom Dia Você’ está em sua parceria com Eri: “Nós viemos do subúrbio do Rio de Janeiro, nós sabemos ouvir e olhar para o outro, temos palavras de fé e esperança. Vamos ter o diferencial do acolhimento, do povo se sentir representado na televisão por duas pessoas que também vieram dele, do povo”, comenta.

Desafios

Com a estreia do ‘Bom Dia Você’, a RedeTV! aposta em um novo formato em sua grade repleta de programas já consagrados na televisão brasileira. Apesar de ter uma vasta experiência com o público, Eri Johnson abriu o jogo sobre o maior desafio que enfrenta como o apresentador da atração: “Para mim essa oportunidade é de uma responsabilidade muito maior do que qualquer outra que já tive”, diz.

“Não é ‘só chegar e apresentar’, tenho que me preparar, estudar para passar as informações da forma mais orgânica possível, fazer matérias, acompanhar tudo de perto. Não vou embora quando o programa acabar ao meio-dia, continuarei trabalhando em reuniões com a equipe para a edição do dia seguinte. Não é só apresentar de segunda a sexta-feira e tchau. Então, para mim o maior desafio é realmente estar de olho em tudo que está acontecendo.”

Enquanto isso, Alinne brinca com o novo horário em que começou a trabalhar: “O maior desafio será acordar mais cedo (risos)”. A apresentadora também comenta a saída de um outro programa para comandar a nova atração: “O ‘TV Fama’ foi um presente que eu abracei e cuidei muito bem, e que existe há quase 25 anos na emissora. Agora é a vez de um projeto totalmente personalizado, do zero. O ‘Bom Dia Você’ é um programa pensado em mim e no Eri, que tem a nossa cara e o nosso jeito, que reflete bem o jeito do brasileiro”, afirma.

Spoiler da estreia

Sem esconder a empolgação para o início do programa, Eri Johnson adiantou que o programa terá participações de diversos convidados especiais e a temporada já começa com um nome de peso: “Nós vamos ter o privilégio de estrear com a participação do Gusttavo Lima, que é um grande amigo meu. Fizemos a cobertura do show dele, onde só havia nós, totalmente exclusivo”, revela.

“E isso é algo que vai acontecer muito no ‘Bom Dia Você’, vamos ter o privilégio de contar com grandes amigos e amigas do esporte, da música, do teatro, das novelas, dos cinemas…Vamos mostrar um encontro de amigos, um bate-papo, como os artistas são na vida real, não será apenas mais uma entrevista”, complementa o ator.

Além de trazer participações especiais e um conteúdo informativo com muito bom humor, o ‘Bom Dia Você’ ainda reservou um espaço para a gastronomia. A chef Michele Crispim assume o quadro de culinária e, a cada edição, ensinará o telespectador a preparar uma receita deliciosa e prática. O programa estreia hoje, às 10h, na RedeTV!, logo após João Kléber iniciar a nova temporada do ‘Você na TV’, às 8h45.