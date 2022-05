Maiara - Globo/Fábio Rocha

Maiara Globo/Fábio Rocha

Publicado 01/05/2022 09:46 | Atualizado 01/05/2022 09:54

Rio - A sétima temporada do "The Voice Kids", da TV Globo, começa neste domingo (1), e marcará a estreia da dulpa sertaneja Maiara e Maraisa na cadeira de jurados. As gêmeas se juntam a Carlinhos Brown e Michel Teló e falam da grande responsabilidade de avaliar crianças.

“É uma responsabilidade gigantesca. A gente tem de ter muita sabedoria e cuidado, porque são crianças sonhadoras e esse momento delas, aqui, é de fortalecimento. Queremos impulsioná-las, independentemente da música ou do que elas queiram ser”, afirma Maraisa. “É um programa de muita alegria, diversão e competição. Afinal, é um jogo e viemos para ganhar (risos). Queremos descobrir um novo talento do Brasil e mudar a vida de muitas pessoas”, completa Maiara.

fotogaleria

O reality musical recebe crianças entre nove e 15 anos que fazem audições às cegas e são selecionadas pelos técnicos especialistas em música. Aqueles que passam de fase entram na disputa pelo título de melhor voz infato-juvenil do Brasil, eleita com a ajuda do público.