Fernando Fernandes é o novo apresentador do ’No Limite’Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 03/05/2022 07:00

Rio - Cheia de novidades, a nova temporada do reality show "No Limite" estreia hoje, depois da exibição de "Pantanal", na TV Globo. O ex-BBB e tetracampeão de paracanoagem Fernando Fernandes, de 41 anos, assume a apresentação do programa, substituindo André Marques. Além disso, a atração ficará mais dias no ar e será exibida às terças e quintas. A apresentadora Ana Clara vai comandar o "A Eliminação", ao vivo, depois do "Fantástico", aos domingos.

Neste ano, o reality show conta com 24 participantes, todos anônimos, disputando entre si o prêmio de R$ 500 mil. Divididos em duas tribos, Sol e Lua, os competidores precisam aprender a sobreviver com pouquíssimos recursos e a trabalhar em equipe, superando as adversidades da convivência em grupo em um ambiente inóspito. "É uma temporada mais desafiadora, mais extrema, até porque eu levo uma vida assim, estou sempre puxando os limites. Esse é o meu grande papel, tentar arrancar o melhor de cada participante, já que temos pessoas comuns que nunca se viram na vida lutando por um prêmio de R$ 500 mil", afirma Fernando.

Ana Clara está empolgada para voltar às telinhas da Globo depois de quase um ano atuando apenas no canal fechado Multishow, onde apresentou o "BBB - A Eliminação". "Ano passado eu também estive no time do 'No Limite' fazendo o bate-papo que acontecia depois de cada eliminação e esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. O programa será todo domingo depois do 'Fantástico', ao vivo. Ano passado era gravado. Vão ter vários quadros, são dois eliminados por semana... Acredito que esse embate entre eles vai ser bom. A gente tem a possibilidade de serem dois eliminados da mesma tribo ou de tribos diferentes", explica.

"Tem as tretas que o povo gosta de ver. Vamos poder escutar o lado deles, ver como era estar no programa, o que é muito bacana. Estou superanimada, muito empolgada para fazer um formato novo. Desde o ano passado que eu não estou na tela da Globo ao vivo mesmo. Estou superanimada e feliz com os meses que vem pela frente", comemora a apresentadora.

Participantes anônimos

Quando voltou ao ar, no ano passado, o "No Limite" contou com uma edição especial, estrelada por ex-participantes do "BBB". Agora, os competidores são anônimos. A diretora geral Angélica Campos conta que esse foi um pedido dos próprios telespectadores da atração.

"A gente retomou a temporada do ano passado com ex-BBBs até porque o programa estava há muito tempo sem estar no ar. A gente teve essa licença poética para reapresentar o 'No Limite' ao público. Tem toda uma geração que não assistiu às outras temporadas do programa. Mas o público é soberano sempre. Estamos sempre de olho no que as pessoas desejam e querem assistir. Então, sim, a gente entendeu que as pessoas curtiram o programa, as pessoas se apaixonaram de novo por essa dinâmica e a gente precisava retomar com o programa original com anônimos", explica a diretora, que também fala sobre o processo seletivo dos competidores.

"Nosso programa é diferenciado. Ele precisa de gente que tenha fogo nos olhos, faca nos dentes, porque não é qualquer um que aguenta. Muita gente é fã do programa. Passamos meses até chegar ao elenco e estamos muito felizes com as pessoas que escolhemos. Temos gente de todo o Brasil, de todas as idades, de todos os corpos, pessoas realmente diversas. E o principal, todo mundo quer vencer de verdade", garante.

Representatividade

Fernando Fernandes participou do "BBB 2", em 2002. Aos 28 anos, em 2009, ele sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Na televisão, Fernando já apresentou o quadro "Sobre Rodas", no "Esporte Espetacular", e também o "Além dos Limites", no Canal OFF. Para o apresentador, comandar um reality show como o "No Limite" traz uma representatividade "fundamental e necessária".

"Minha vida foi forjada para estar aqui. Tudo que eu vivi, passando pelo 'Big Brother' tantos anos atrás… Depois, realmente minha vida mudou, passei por uma situação e me vi enfrentando os meus medos, obstáculos... A minha vida acaba no limite o tempo inteiro, não só como ser humano, mas como atleta. Como ser humano, só de você estar sentado em uma cadeira, você vive no limite o tempo inteiro. Mas como atleta, eu me propus a situações onde muitas vezes a minha vida estava em jogo", afirma Fernando, que adora se desafiar.

"Sempre fui fã do programa. É o meu mundo, adoro desafios, conquistar, estar no meio da natureza. Eu assisti quando o programa voltou no ano passado e já achei incrível. Só não sabia que de repente eu ia receber uma ligação para ser o apresentador. Um dia, deitado, depois de uma viagem, Boninho me ligou e foi direto e reto: 'quer apresentar o No Limite?’. Falei: 'Eu sou o No Limite. Vambora'".

"Se eu estou aqui, a cadeira de rodas não é a razão. Isso são méritos do atleta que eu sou, da pessoa que eu sou e da forma como eu tenho lidado com a cadeira de rodas e com o fato de eu ter me tornado uma pessoa com deficiência. A partir do momento que uma pessoa com deficiência, um cadeirante, assume a posição de apresentador, uma responsabilidade tão grande, é o momento de falar de um assunto que muitas vezes é esquecido, marginalizado, colocado em terceiro plano", analisa.

Fernando diz que o fato de estar em uma cadeira de rodas é tratado de forma natural no programa. "A gente está lidando de uma forma bem natural, até porque eu lido com isso de uma forma natural, para que seja desmistificado, seja visto com outros olhos e traga novas informações para uma sociedade que muitas vezes liga a pessoa com deficiência com incapacidade, invalidez. É o momento de trazer novas informações para a sociedade e mostrar que sentado, em pé, com uma perna ou duas, você conquista o seu espaço e você consegue as coisas pela sua capacidade, habilidade, força. Esse é um momento de muita importância na televisão e na sociedade brasileira", completa.