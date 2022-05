Fábio Assunção entra na segunda temporada de ’Desalma’ como o bruxo Traian - fotos Andre Hawk / Divulgação / TV Globo

04/05/2022

Rio - Se a primeira temporada de "Desalma", drama sobrenatural escrito por Ana Paula Maia, já era cheia de mistérios, a segunda parte da história, que estreou no Globoplay no último dia 28, está ainda mais sombria. A série se passa em Brígida, uma comunidade ucraniana no Sul do país onde a bruxa Haia (Cassia Kis), em busca de vingança pela morte de sua filha, Halyna (Anna Melo), acaba trazendo a garota de volta à vida. A sequência da trama também traz personagens novos, como é o caso de Traian, vivido por Fábio Assunção, que é um bruxo centenário e, como o próprio ator diz, "condenado a viver para sempre".

Fábio conta como foi a sua preparação para desenvolver um personagem tão diferente de tudo que já fez. "Eu acredito que a vida não seja só aquilo que a gente enxerga. A gente tem todo o nosso sensorial, as nossas percepções, as nossas visões não só de Deus, mas de todas as forças divinas desse universo. A preparação para fazer um personagem que carrega consigo uma magia, algum tipo de sabedoria universal, está na minha relação com a própria vida. Então, nesse sentido não teve nenhuma preparação", inicia o ator.

"Eu fui muito por esse lado do cara que está condenado a vida. Ele não morre. Quais são os castigos de não ter um fim? Qual é o tipo de pensamento que uma pessoa dessa teria, se não haverá um juízo final por Deus? Se não haverá um julgamento. Se ele está liberto desse julgamento, qual é a brutalidade primitiva que ele pode trazer em cena junto com toda essa magia e essa percepção maior? Eu fui muito para esse sentido, para a coisa física, primitiva, animal, para esse castigo de existir. Nunca tinha feito nada parecido. Foi um trabalho bastante diferente pra mim", completa o ator, que admite se interessar pelo gênero terror.

"Muitas coisas coisas de terror são muito explícitas e estereotipadas. 'Desalma' tem um sobrenatural muito elaborado, muito sofisticado, tem toda uma linguagem sutil. Eu sou muito fã do gênero. Estar nesse projeto, nessa segunda temporada, ter vivido esse personagem com toda essa equipe e elenco é uma coisa especialíssima".

Novas perguntas

Para a autora Ana Paula Maia, a segunda temporada de "Desalma" resolve algumas questões e traz novas perguntas, levando a série para outro estágio. "A gente tem na primeira temporada uma trama que se estabelece. Estamos cimentando a história, mostrando essa mitologia para que o público entenda onde ele está, entenda esse lugar místico que é Brígida. Então, a primeira temporada define todos os parâmetros e os conceitos básicos da obra", explica.

"Na segunda temporada, você começa a resolver questões. Essa temporada é a que tem mais ação, que tem mais terror, que tem mais suspense. É mais potente porque a gente já ganhou velocidade, então é uma segunda temporada em que os personagens amadureceram, a gente vai pra um outro estágio da obra. É mais madura, foi mais desafiadora tanto para mim, quanto para o Manga (Carlos Manga Jr., diretor), quanto para os atores e será também para os telespectadores".



Perrengues

Intérprete da bruxa Haia, Cassia Kis relembra os perrengues que passou durante as gravações de "Desalma 2". "A única coisa que eu lembro é a trabalheira que deu aquela peruca. A mão de obra que era vestir aquela peruca", brinca, aos risos.

"Era um frio. No meu primeiro dia, na minha primeira cena da segunda temporada, fui parar no hospital. Tive uma hipotermia. Cancelaram a cena. Comecei a passar mal, mas não sabia o que era. Chegou uma hora que a enfermeira colocou a mão em mim e eu vi que a mão dela estava muito quente. Falei 'quero esquentar meu pé'. Colocaram água quente no meu pé e eu fui parar no hospital com um cobertor térmico. Me colocaram soro quente na veia... Tudo isso para ilustrar que a temperatura de fato era baixa", relata a atriz, que é só elogios para a obra e toda a equipe de "Desalma".

"É uma série tão complexa e atraente, uma obra que se constrói no detalhe. Você precisa de atenção para acompanhar. É uma obra cheia de beleza. Todo texto bom é complexo, precisa da nossa atenção. Nós temos aí uma obra de arte. Fizemos coisas interessantíssimas, completamente fora do padrão, desse cotidiano de novela. É um sobrenatural cheio de beleza", garante.

'Pantanal'

Atualmente, a TV Globo exibe também o remake de "Pantanal". Na primeira versão, Cassia Kis interpretou Maria Marruá, que na nova versão foi vivida por Juliana Paes. A atriz conta que ainda não teve oportunidade de assistir à novela. "Eu ainda não vi 'Pantanal' e estou sendo cobrada por isso. Mas tenho visto uma reação de jovens na rua que olham pra mim e veem essa mulher de cabelos brancos, de 65 anos, cheia de rugas… é muito divertido entrar em alguns lugares e escutar os jovens relacionando meu nome com a novela 'Pantanal'", afirma.

