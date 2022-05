Fátima Bernardes se diverte com Paulo Vieira no ’Encontro’ - Reprodução

Publicado 03/05/2022 13:32

Rio - O humorista Paulo Vieira participou do "Encontro" nesta terça-feira e colocou a apresentadora Fátima Bernardes em uma verdadeira saia justa. O comediante falou sobre o valor do prêmio do "Big Brother Brasil" e ainda citou Fátima, fazendo referência aos ganhos que ela faz com publicidade.

"Eu acho que tem que aumentar o prêmio. Tem que mandar isso pro Boninho. R$ 1,5 milhão não vale a pessoa se queimar", iniciou Paulo Vieira. "Tem que ser um dinheiro que a pessoa fale assim 'não vou precisar de mais nada'. Tem que ser um dinheiro que a pessoa vai louca. Um negócio meio aquela série que tem aquele porco cheio de dinheiro no meio", disse o humorista, fazendo referência a "Round 6", concorrente da Globo na Netflix.

Na sequência, Paulo Vieira disse que os participantes do "BBB" não querem se queimar porque sabem que vão ganhar muito mais com publicidade. "Tu que trabalha com publicidade, tu sabe, né, Fátima?", questionou o humorista, deixando a apresentadora sem graça. "Eu... É", respondeu a apresentadora, fazendo a plateia cair na gargalhada. "Olha, Paulo, é a apresentadora! Olha lá", disse Tati Machado, que também estava no programa.

Paulo também fez um "Big Terapia" com Fátima Bernardes e perguntou se ela estava indo para o "The Voice" pelo fato de o programa ser semanal e consequentemente ela ter que trabalhar menos. De início, Fátima protestou, mas depois admitiu que espera trabalhar menos. "Estou feliz com o semanal, mas não porque eu vou trabalhar menos. Eu espero trabalhar menos, na verdade. Pra ser sincera mesmo...".