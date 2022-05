Chico Pinheiro - Divulgação/Globo

Rio - Após encerrar uma carreira de mais de 30 anos na TV Globo, o jornalista Chico Pinheiro fala sobre se reinventar no mercado de trabalho. Em entrevista a Folha de S. Paulo, o ex-âncora do "Bom dia, Brasil" revelou que tem o desejo antigo de ser motorista de aplicativo.

“Adoraria rodar pela cidade, cada hora pegar uma pessoa que eu não sei para onde vai e ouvir a história dela. Adoro dirigir, ouvir histórias, rodar pela cidade”, explicou.

Chico também disse que seria um bom e ouvinte e que registraria todas as histórias. "Não dou cafezinho nem água, mas estou disposto a ouvir essas pessoas todas. Pego um no aeroporto: ‘Onde é que você vai?’ ‘Cemitério São João Batista’. Vou só ouvindo. ‘Vou fechar um negócio das arábias’, ‘Vou encontrar alguém’, aí já tem uma história de amor. Vou ouvindo tudo isso e depois registro no meu diário de bordo pra contar essas histórias anonimamente, sem identificar ninguém. É uma ideia”, confessou.