Luiza Possi é casada com diretor do programa de Fausto SilvaReprodução/Band

Publicado 03/05/2022 16:59

Rio - O 'Faustão na Band' da última segunda-feira (02) recebeu Luiza Possi e sua mãe, Zizi Possi, em mais um episódio da tradicional Pizzaria promovida por Fausto Silva. Durante o programa, a cantora relembrou que conheceu o marido, Cris Gomes, diretor da atração, quando integrou o elenco do Show dos Famosos, quadro do antigo 'Domingão do Faustão', da TV Globo, em 2017."Se eu tenho uma família, eu devo a você. Eu tenho um marido que eu sou apaixonada e em decorrência desse relacionamento vieram Lucca e Matteo [filhos do casal]. Minha casa é um sinônimo de amor, eu olho e fico encantada", contou Luiza.