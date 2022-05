Ana Maria Braga engasga no 'Mais Você' e é socorrida pela equipe médica - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga engasga no 'Mais Você' e é socorrida pela equipe médicaReprodução/Globo

Publicado 04/05/2022 15:19

Rio - Aos 73 anos de idade, Ana Maria Braga assustou o público do "Mais Você" desta quarta-feira ao engasgar com um pedaço de bolo de laranja. Tossindo muito e sem poder se comunicar, a apresentadora não conseguiu encerrar o programa e a repórter Ju Massaoka assumiu a responsabilidade, fazendo as considerações finais da atração.

fotogaleria

"Vamos pro intervalo... Não, não vamos pro intervalo. Vamos encerrar o programa. E tem mensagem pra encerrar, gente? Sei lá. Fiquem com o 'Encontro'", disse a jornalista enquanto Ana Maria seguia sem falar. Nas redes sociais, internautas comentaram os minutos finais do programa e expressaram a preocupação com a apresentadora, que não leu a tradicional mensagem de encerramento do "Mais Você".

Depois, no "Encontro", a jornalista Valéria Almeida aproveitou o quadro "Bem Estar" para tranquilizar os telespectadores e informou que Ana Maria foi socorrida logo após o fim da atração matinal. "Está tudo bem com a Ana Maria. Ficou tudo bem. Ela foi atendida pela equipe médica da TV Globo e amanhã estará de volta ao 'Mais Você'", explicou.

Confira o momento: