Bruna Marquezine vive a personagem Liz Lobato na série 'Maldivas'Rachel Tanugi/NETFLIX

Publicado 04/05/2022 16:17

Rio - Após longa espera e muitas cobranças dos fãs, a Netflix finalmente divulgou a data de estreia da série "Maldivas", estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Em postagem no Instagram, a plataforma de streaming anunciou que a "dramédia" estará disponível a partir do dia 15 de junho, trazendo também Carol Castro, Sheron Menezzes e Natália Klein no elenco principal.

"A notícia de milhões: Maldivas estreia dia 15 de Junho. E não se engane: por trás de bons drinks, sempre há um segredo. E você, se fosse um drink, qual seria?", diz a legenda da postagem. Para aumentar a expectativa dos seguidores, a Netflix compartilhou imagens que mostram as protagonistas mergulhadas em copos de bebidas.

Além de estrelar a série, Natália Klein também assinou a trama como roteirista e contou alguns detalhes do enredo. "'Maldivas' fala de um universo muito particular, que são esses condomínios de luxo na Barra da Tijuca, com tudo dentro. As pessoas não precisam sair de lá para nada. Seus moradores têm um senso de comunidade muito forte, sabem tudo da vida uns dos outros e vivem com uma falsa sensação de segurança. Mas e quando acontece um crime lá dentro?", adiantou a atriz.