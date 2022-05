A repórter Ju Massaoka precisou encerrar o 'Mais Você' após Ana Maria Braga engasgar com pedaço de bolo - Reprodução/Globo

A repórter Ju Massaoka precisou encerrar o 'Mais Você' após Ana Maria Braga engasgar com pedaço de boloReprodução/Globo

Publicado 04/05/2022 20:34

Rio - Após Ana Maria Braga engasgar ao vivo no "Mais Você" desta quarta-feira (4), Ju Massaoka usou suas redes sociais para desabafar sobre episódio. A repórter do quadro 'Feed da Ana' confessou o desespero que sentiu ao ver a apresentadora tossindo sem conseguir se comunicar. Com muito jogo de cintura, a jornalista substituiu a veterana e encerrou o programa matinal mais cedo.

fotogaleria

"Que manhã, meus amigos! Passo aqui para tranquilizar todo mundo e dizer que a Ana Maria está bem. Ela realmente se engasgou com o bolo, a gente acha que foi por conta de um pedacinho de laranja que estava na calda", explicou Juliane, nos Stories do Instagram.

Em seguida, a jornalista relembrou o momento em que viu a cena se desenrolar enquanto a atração estava no ar: "Confesso que me deu um desespero, não sabia o que fazer. Achei que era um engasgo temporário e fiquei ali tentando ganhar tempo no programa. Mas quando a gente viu que a coisa estava ruim, encerramos antes da hora", contou.

No "Encontro", foi informado que a apresentadora recebeu atendimento médico logo após o fim da atração, mas Ju comentou que tem o desejo de aprender primeiros socorros para estar melhor preparada em situações como a que aconteceu hoje. "O que eu descobri, agora, é que eu preciso fazer um curso de primeiros socorros, porque eu não sei lidar com uma pessoa que está engasgando. E é uma coisa que pode acontecer com qualquer um", disse.

"Aqui na Globo a gente tem uma equipe preparada, então quando o programa encerrou as pessoas chegaram. Mas e se acontece comigo ou com a minha mãe, uma amiga, em outro lugar? É bom estar preparada para essas situações. E eu realmente não estou. Vou correr atrás disso!", declarou a repórter, que completou: "Agradeço a todos pela preocupação, Ana está bem".