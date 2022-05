Datena e a mulher, Matilde - Reprodução

Publicado 05/05/2022 08:49

Rio - Matilde Datena, mulher do apresentador José Luiz Datena, sofreu um acidente doméstico e vai precisar passar por uma cirurgia. O apresentador falou sobre o assunto durante conversa com Cátia Fonseca, ao vivo, durante a passagem de bastão do programa "Melhor da Tarde" para o "Brasil Urgente". Matilde cortou o dedão ao tentar abrir uma lata de palmito.

"Ela cortou o tendão", disse Datena. "O tendão?", se assustou Cátia Fonseca. "É, tem que operar", respondeu o apresentador. Cátia, então, pediu mais informações sobre o acidente. "A ponta da faca. Foi abrir uma lata de palmito, escapou… pumba!", disse Datena, que ainda informou que o polegar de sua mulher está "meio caído".

"Ah, coitadinha", respondeu Cátia Fonseca. Datena revelou que o problema na mão de Matilde só foi descoberto porque o médico que tratou de uma lesão na mão do apresentador é o mesmo que está cuidado da mulher dele. Matilde se machucou antes do marido, mas não procurou atendimento. Quando Datena teve um problema na mão, o médico percebeu que o polegar de Matilde não estava normal.

"Você acredita que nada é por acaso. Porque ela cortou a mão em Goiânia antes de eu ter o problema na mão, e através deste problema chegamos a um dos melhores médicos de mão do Brasil. A funcionária lá de casa, a menina que faz costura lá em casa, viu o dedão da Matilde meio caído. Ela: ‘Não, eu cortei com a faca’. O médico da minha mão pediu para ela ir lá porque na hora ele sacou, era ruptura do ligamento. É um ligamento importantíssimo. Se eu não tivesse machucado a mão, não chegaria a esse médico. Deus é doido com a gente até quando acontece coisa errada", disse o apresentador.